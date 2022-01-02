Samuray kılıçlı katilin akıl sağlığı incelenecek

İstanbul'da Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından dava dosyasına ilişkin ilk ara karar hazırlandı
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, ceza miktarını, dosyadaki delilleri, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunmasını gerekçe gösterdi.
Mahkeme, sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koyacak bir adım attı. Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verildi.
Evrakların gelmesinin ardından gerekli görülmesi halinde 3 haftayı geçmemek üzere sanık Boz'un Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altına alınmasına ve cezai sorumluluğunun olup olmadığı noktasında Adli Tıp Kurumu'ndan randevu alınarak rapor istenmesine hükmedildi.
Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Boz, 28 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.