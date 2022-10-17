Haberler Yaşam Haberleri Samuraylı caniden yüzsüz şikayet
Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:10 Son Güncelleme: 17.10.2022 11:31

Samuraylı caniden yüzsüz şikayet

Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katledip ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz, aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarına savaş açtı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise cani adamın "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlerine geçit vermedi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Samuraylı caniden yüzsüz şikayet

Yürekleri sızlatan, Türkiye'nin gündemine oturan olay 9 Kasım 2021 günü yaşanmıştı. Ankara'dan mimarlık eğitimi için İstanbul Ataşehir'e gelen Başak Cengiz samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katledilmiş, cani adam "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçtim" demişti.

Yargılama sonucunda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz savcılığın kapısını çaldı. "Aleyhimde yorum yapıyorlar" diyerek sosyal medyada hakkında yapılan paylaşım ve altına yazılan yorumlara savaş açtı, birçok kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiğini belirten savcılık, cani adamın "hakaret" suçundan yaptığı şikayetlerine geçit vermedi.

YORUM VE PAYLAŞIMLAR GENEL İFADELER İÇERİYOR

Şikayete konu yorumların Can Göktuğ Boz'a, paylaşımı yapan kişilere veya paylaşım altında bulunan çok sayıda ve farklı yorum yapmış olan diğer yorumculara yönelik olup olmadığının belirlenemediğini belirten savcılık, doğrudan Boz'un hedef aldığına dair yeterli delil elde edilemediğini kaydetti. Kararda ayrıca hakaret içerikli olduğu iddia edilen yorum ve paylaşımların genel ifadeler içerip, Boz'u kastettiğine yönelik de delil bulunmadığı ifade edildi. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmalarda takipsizlik kararı verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor
Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç SABAH'a anlattı: AB ülkelerinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
Alman uzmandan acı itiraf! İnsanların gücü tükendi intihar edecek
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
Uyuşturucu aile faciası getirdi! Zehir bağımlısı baba kızını da ölüme sürükledi
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Samuraylı caniden yüzsüz şikayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA