Sanal arkadaşlık hayatını kararttı

İstanbul'da yaşayan Sena K. (19), 4 yıl önce, henüz 15 yaşındayken, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un sosyal medya hesabını takibe aldığında başka hesaplara da istek attı. Bunlardan biri olan 23 yaşındaki M.E.K., zamanla küçük kızla cinsel içerikli konuşmalar yaptı. Sena K., kendisinin küçük yaşta olduğunu belirtmesine rağmen M.E.K. tacizlerini sürdürdü. Özür dileyen M.E.K. 1 yıl sonra tekrar iletişim kurdu ve küçük kızın uygunsuz fotoğraflarını elde etti. M.E.K., fotoğrafları ailesine göstermekle tehdit ettiği kızı evine çağırıp cinsel istismarda bulundu, telefonuna el koymaya kalkıştı. Küçük kız büyük travma yaşadı. Sena K., 1.5 yıl sonra şikâyetçi olup sapığın cezalandırılmasını istedi. M.K.E. için savcı, "cinsel istismar" suçundan 16 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıl süren davada ifadesi alınan M.E.K. suçlamaları kabul etmeyerek, "Beni saplantı haline getirmişti. Birçok farklı hesaptan bana istek attı. Ben mağduru cinsel ilişki teklifiyle eve davet ettim. Kendi rızasıyla geldi. Ben de hayatımdan çıkmasını istiyordum" dedi. Mahkeme cinsel istismar suçunun 19 Haziran 2019'da yaşandığını, şikâyetin ise 7 Ocak 2021'e yapıldığını belirterek, şikâyetin yasal süre olan 6 ay dolduktan sonra yapıldığı için davayı düşürdü. Kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığa beraat verdi.Şimdi üniversite öğrencisi olan Sena K. yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "O süreçte ailece korona olduk, babamı kaybettim. Zaten kötü durumdaydım, bununla uğraşamadım. Şimdi o kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Hayatına normal devam etmesi, benim ise ölü gibi kalmam zoruma gidiyor. Hayatım mahvoldu. Telefonumu alıp kaçmak istedim ancak izin vermedi. Beni cinsel ilişkiye zorladı. Telefonumun şifresini vermedim diye ve cinsel ilişkiye girmedim diye beni dövdü, kafama vurdu, saçımı çekti, yastıkla boğmaya çalıştı."