Sanal dolandırıcılara 11 ilde operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da 11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyenlere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin; Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan "Konteyner, Elektrikli Araba vb." ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Ürün Bedeli" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.