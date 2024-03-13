Sanal gerçeklikle sıradışı parkinson testi

İsviçreli bilim insanları parkinson hastalığının erken teşhisini ön olacak önemli bir keşif gerçekleştirdi. My Science isimli sitede yayınlanan araştırma kapsamında uzmanlar 170 parkinson hastası üzerinde ilginç bir deney gerçekleştirdi. Deneklere sanal gerçeklik ile arkalarında birinin olup olmadığını test eden varlık halüsinasyonu deneyi yapıldı. Araştırmaya öncülük eden Louis Albert, "Varlık halüsinasyonu, orada kimse olmamasına karşın arkanızda birisinin olduğunu hissetme halidir. Parkinson hastalarının bu duruma çok daha yatkın olduğunu keşfettik" dedi.