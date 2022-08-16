Sanatçı Metin Işık ve oğlu dehşet saçtı: 5 yaralı

Kayserili arabesk şarkıcısı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Baba oğlun açtığı ateş sonrası 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaşanan saldırının ardından yaralı yakınları Metin Işık'ın evini taşladı, aracını tahrip etti. Tüfekle birlikte kaçan Mustafa Işık, polis tarafından yakalanırken, oğlu Metin Işık ve eşi de gözaltına alındı. Mahallede toplanan kalabalığın çıkardığı olaylar ise Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle bastırıldı.