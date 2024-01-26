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Giriş Tarihi: 26.1.2024 22:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin uzay çalışmaları ve haberleşme uyduları ile ilgili son bilgileri verdi. Bakan Kacır, "Önümüzdeki günlerde inşallah haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türksat 6A’yı uzaya göndereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizim sürdürdüğümüz en önemli programlardan biri Milli Uzay Programı'mız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" da bunlardan biri." dedi.

Bakan Kacır şunları söyledi:

Ümit ediyorum ki bu gençlerimizin, çocuklarımızın hafızasına kazınacak bir olay olacak. Derin uzay çalışmalarına hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz. Haberleşme uydularını geliştirebilen 10 ülkeden biri olacağız.

Yer çekimsiz ortamda dünyada yapamayacağınız birçok araştırma imkanı oluşuyor. Astronot çağımıza çıktığımız tarihten bir ay sonra bilimsel araştırma çağrısına çıktık. 50'ye yakın bilimsel araştırma teklifi geldi. 13 bilimsel deney kararlaştırıldı. Alper Gezeravcı günde 9 saat mesaisini bu deneylere ayırmış oluyor. Gezeravcı, 13 deneyi önemli bir kısmını gerçekleştirdi.

Yerel seçim öncesi bizim uzaya astronot gönderdiğimiz söyleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aylardır çalışıyoruz. Bizim amacımız bilimsel çalışmaların önünü açabilmek. Bizim yaptığımız çalışmalar tersine beyin göçünün öncüsü olacak. Amacımız bilim ve teknolojide en iyi ülkelerden biri olmak. Biz gelecekte uzayda söz sahibi olacağız.

Bilimi ve yüksek teknolojiyi Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Muhabbet ortamlarında, dost meclislerinde bilimi ve teknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz. Tuva Cihangir Atasever yeni misyonla yolculuğuna çıkacak. Bir süre sonra yörünge altı uçuş yapacak.

Türk sanayisi uzay istasyonlarına modüller ve kapsüller geliştirebilecek düzeyde. Biz önümüzdeki dönemde bu çalışmalara da başlayacağız. Yeni uzay istasyonu çalışmaları başladı, pay alma iddiamız var.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz
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