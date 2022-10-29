Sanayide oksijen tüpü patladı: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde oksijen tüplerinde patlama meydana geldi. 15 yıllık usta Fatih Önür hayatını kaybetti, işçiler Musa Yaycı ile Nadir Kazan ağır yaralandı. 1 kişi de hafif yaralı kurtuldu.Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.İşyeri sahibi Mehmet Naci Kayıt, otobüs karoser bakım, kaporta ve boya üzerine çalıştıklarını belirterek hurdaya atılan yanık bir arabanın 5-6 yıldır durduğunu, araçtaki tüpleri satın almak için gelen hurdacının tüpü kestiği sırada sıkışan gazın patladığını iddia etti. Komşu tamirhanede çalışan Ümit Sakarya, "Eğer tüp dolu olsaydı ve yakınındaki sanayi tüpleri patlasaydı sanayi sitesi havaya uçardı. Biz de hayatımızı kaybederdik" ifadelerini kullandı.Öte yandan Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada bir trafoda patlama meydana geldi. Teknisyen E.G.B. (30) olay yerinde hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.