Sancaktepe’de dehşet! Kızının gözü önünde eşini öldürdü

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Bahariye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 3 katli binanın birinci katında oturan Deniz ve Duygu Can çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz CAN, 14 yaşındaki kızının gözü önünde yanında bulunan silahla eşi Duygu Can'a ateş etti. Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Daha sonra Deniz Can aynı silah ile intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan binadakiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Duygu Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan Deniz Can ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Can'ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Evde yapılan incelemelerde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan Duygu Can ile evli olan Deniz Can'ın tekstil işiyle uğraştığı, 14 ve 4 yaşlarında kızlarının olduğu öğrenilirken, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.