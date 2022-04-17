Sancaktepe’de feci kaza! Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakan sürücünün kaçtığı iddia edildi. Çevrede bulunan sivil polisler, sokakta şüpheli olarak gördükleri bir kişiyi, gözaltına aldı. Sürücü olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, kendini yakalayanların polis olduğuna inanmayıp 'Beni resmi ekip alsın. Siz nereye götürüyorsunuz? Ben kimseye çarpmadım. Polisleri arayın, 155'i arayın. Bunlar beni infaz etmek istiyor. İmdat" şeklinde bağırdı. Sokakta bir süre direnen şüpheli, daha sonra polis merkezine götürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.