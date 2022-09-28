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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Sancaktepe’de İETT otobüsü krizi önünü kesip güç bela bindiler

Sancaktepe’de İETT durağında saatlerce bekledikleri otobüslere binemeyen vatandaşlar isyan etti. Çareyi yolu kapatmakta bulan vatandaşlar, önünü kestikleri otobüse güç bela bindi

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İstanbul'un çöken toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler can güvenliğini tehlikeye atarken, sefer saatleri azaltılan otobüsler de vatandaşı canından bezdirdi. Seçim döneminde, 'İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağını' vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yılda toplu taşıma sisteminin çökmesine neden oldu. İETT ihalelerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmesiyle başlayan skandallar serisi, otobüslerin seyir halindeyken yanması, yolcular tarafından itilmesi ve yolda kalmasıyla devam etti. Toplu taşımada 205 lirayla devraldığı aylık abonmanlık ücretine peş peşe zam yaparak 602 liraya yükselten İBB yönetimi, toplu taşımadaki skandallar serisine otobüslerin sefer saatlerini azaltarak ve hatları iptal ederek devam etti.



İstanbul'da otobüslerin saatlerce gelmemesi ve gelen araçların da dolu olması vatandaşları canından bezdirdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü Sancaktepe'de İETT durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar, yolu kapattı. Gelen İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile şoför arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İETT şoförüne tepki gösteren vatandaşlar, "Bu tam bir rezalet. 1 saattir bekliyoruz, işimize gücümüze gidemedik" diyerek güç bela otobüse bindi.

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Sancaktepe’de İETT otobüsü krizi önünü kesip güç bela bindiler
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