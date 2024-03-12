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Giriş Tarihi: 12.3.2024 13:34 Son Güncelleme: 12.3.2024 15:35

Kocası katletmişti: Duygu Can kadınların omzunda uğurlandı...

İstanbul Sancaktepe’de Pazar gecesi kocası Deniz Can tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Duygu Can, Kartal Cemevi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında kadınların omuzunda son yolculuğuna uğurlandı. Kadınlar sık sık, “Sana vuran eller kırılsın” diye haykırdı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kocası katletmişti: Duygu Can kadınların omzunda uğurlandı...

Sancaktepe'de Pazar gecesi kocası Deniz Can tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Duygu Can, Kartal Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında kadınların omuzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Kadınlar sık sık, "Sana vuran eller kırılsın" diye haykırdı. 14 ve 5 yaşlarında iki çocuğu bulunan Duygu Can, Pazar akşamı Sancaktepe'deki evlerinde kocası Deniz Can tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda kendisine de intihar girişiminde bulunan Deniz Can, hastanede tedavi altına alındı.

CENAZEYİ KADINLAR TAŞIDI

Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Duygu Can'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen cenaze, Kartal Cemevi'ne getirildi.

Duygu Can, burada kılınan cenaze namazı sonrasında Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan kadınlar, Duygu Can'ın tabutunu omuzlarında taşıdı. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen kadınlar, "Sana vuran eller kırılsın" diye haykırdı.

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Kocası katletmişti: Duygu Can kadınların omzunda uğurlandı...
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