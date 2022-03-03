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Giriş Tarihi: 3.3.2022 20:33 Son Güncelleme: 3.3.2022 20:56

Şanlıurfa-Gaziantep yolunda trafik kazası: 4 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa-Gaziantep yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah. Y. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yönünde seyreden Azat. H. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan İbrahim, İsmail ve İsa K yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa-Gaziantep yolunda trafik kazası: 4 yaralı
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