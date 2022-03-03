Şanlıurfa-Gaziantep yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah. Y. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yönünde seyreden Azat. H. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan İbrahim, İsmail ve İsa K yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.