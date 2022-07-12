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Giriş Tarihi: 12.7.2022 17:57

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, "Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı" iddiasını yalanladı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, halkın içme suyunun da temin edildiği Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Fırat Nehri’ne siyanür karıştığı iddiasını yalanladı

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı ve son günlerde Şanlıurfa'da artan ishal, kusma, ateşli rahatsızlıkların bundan kaynaklandığına" dair paylaşımlar olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan'da faaliyet gösteren bir firmaya ait siyanür içerikli atık suların Fırat Nehri üzerindeki İliç Barajı'na karıştığı ile ilgili haberler ilk günden Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmiştir. Gerek ilimizde ve gerekse ilimizden önce Fırat Nehri üzerindeki barajlardaki suyu, içme suyu kaynağı olarak kullanan illerde rutin takipler dışında numuneler alınmaya başlanmış ve bakanlığımızın akredite olan halk sağlığı laboratuvarlarında analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda siyanür tespit edilmemiştir. Hıfzıssıhha Kanunu gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın tüketimine verilen içme kullanma sularının sağlıklı olup olmadığını denetlemekle İl Sağlık Müdürlükleri görevlidir. Şebeke sularında günlük klor ölçümleri ve rutin kontrol ve denetleme numuneleri alınarak analizler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Vatandaşlarda artan ishal, kusma ve ateşli rahatsızlıklar mevsimsel rahatsızlıklar olup bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır."

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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, "Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı" iddiasını yalanladı
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