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Giriş Tarihi: 11.4.2024 10:53 Son Güncelleme: 11.4.2024 10:54

Şanlıurfa kahreden olay: 16 yaşındaki sürücüsü öldü arkadaşı yaralı

Şanlıurfa çok acı bir olay yaşardı. Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Ömer Şahin kurtarılamadı. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y., yaralandı…

Şanlıurfa kahreden olay: 16 yaşındaki sürücüsü öldü arkadaşı yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Külünçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İmam U.'nun kullandığı 34 EB 7514 plakalı otomobil ile Ömer Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y., yola savrulup yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ömer Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü İmam U. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Şanlıurfa kahreden olay: 16 yaşındaki sürücüsü öldü arkadaşı yaralı
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