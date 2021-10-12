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Giriş Tarihi: 12.10.2021 21:38

Şanlıurfa sağlık müdürü Bozova Devlet hastanesini ziyaret etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sağlık müdürü Bozova Devlet hastanesini ziyaret etti

İlçe ziyaretlerini sürdüren Şanlıurfa Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kamu Hastane Hizmeti Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Faruk Günak ile birlikte Bozova Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Dr M.Fatih Aksoy dan Hastane çalışmaları hakkında bilgi alan Sağlık müdürü Gülüm yaptıkları incelemelerin ardından hastaneyi dolaşarak vatandaşlar ile sohbet edip vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlara aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr Mehmet Gülüm, sonrasında Sağlık personellerimiz ile sohbet ederek, dilek ve sorunlarını dinledi Aşılama süreci ve pandemide gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti.

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Şanlıurfa sağlık müdürü Bozova Devlet hastanesini ziyaret etti
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