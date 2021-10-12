Şanlıurfa sağlık müdürü Bozova Devlet hastanesini ziyaret etti

Hastane Başhekimi Dr M.Fatih Aksoy dan Hastane çalışmaları hakkında bilgi alan Sağlık müdürü Gülüm yaptıkları incelemelerin ardından hastaneyi dolaşarak vatandaşlar ile sohbet edip vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlara aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr Mehmet Gülüm, sonrasında Sağlık personellerimiz ile sohbet ederek, dilek ve sorunlarını dinledi Aşılama süreci ve pandemide gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti.