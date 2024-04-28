Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa tarım il müdürü tarlada çiftçilerle buluştu
Giriş Tarihi: 28.4.2024 15:48 Son Güncelleme: 28.4.2024 15:51

Şanlıurfa tarım il müdürü tarlada çiftçilerle buluştu

Şanlıurfa Tarım İl Müdürü tarlada çiftçilerle buluştu. Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hafta sonu Harran İlçesi'ne bağlı Buğday Tepe Köyü'nde Halil ve Zeki Barak kardeşlere ait nohut tarlasını ziyaret etti. Tarımın önemine vurgu yaparak, bölgenin önemli tarım potansiyeline dikkat çeken Aksoy, özellikle bu ziyarette baklagillerin tarlaya sağladığı faydalara dikkat çekti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa tarım il müdürü tarlada çiftçilerle buluştu

38 dönüm alanda elit tohum olarak bilinen (UBET) tohum ile ekilen nohut tarlasını inceleyen İl Müdürü Aksoy, tarlanın içinde yer alan Zeki Barak'a ait salatalık serasını da ziyaret etti.

Tarladaki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, nohutun insanlar için tüketildiğini, bitkisinin ise hayvan yemi olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, nohutun azot açısından zengin bir bitki olduğunu ve toprağa önemli ölçüde azot bıraktığını vurguladı.

ŞANLIURFA TARIMINDA DEVRİM: İL MÜDÜRÜ AKSOY NOHUT TARLASINDA

Bu durumun gübre tasarrufu sağladığını dile getiren Aksoy, çiftçilere verimliliği artırmak için baklagillerin ekimini teşvik etmenin önemine değindi.
Tarla ziyareti sırasında Küçük Mehmet ile de bir araya gelen İl Müdürü Aksoy, eğitimin önemine vurgu yaparak kadim bilgi ile teorik bilginin bir araya gelmesinin üreticilerin verim ve kalite yönetimini başarıyla tamamlayacağını ifade etti.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy'un nohut tarlası ziyareti, bölgedeki tarımın gelişimi ve çiftçilere sağlanan desteklerin önemini bir kez daha vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa tarım il müdürü tarlada çiftçilerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA