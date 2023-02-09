Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, depremde yaralanan ve Mehmet Akif İnan Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Şanlıurfa'da büyük tahribatlar meydana geldi.

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da çok sayıda bina hasar görerek yıkıldı. Üç gündür enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüğü 4 binanın altından 170 kişi hayatını kaybederken, 2 binin üzerinde kişi ise yaralanmıştı. Şanlıurfa 'da arama ve kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırılmıştı.