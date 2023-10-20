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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 17 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 17 yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda yolcu minibüsü, otoban kenarında otları temizleyen karayollarına ait kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları Birecik ve Nizip devlet hastanelerine kaldırdı. 2 cumhuriyet savcısı ile kolluk kuvveti olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü N.D., karayollarına ait aracın sürücüsü Ç.K. ve karayolları görevlisi Mahmut Ö. gözaltına alındı.

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Şanlıurfa yolunda feci kaza: 5 ölü, 17 yaralı
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