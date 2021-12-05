Şanlıurfa’da 1’inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Edilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evin damına çıkan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.