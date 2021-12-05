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Giriş Tarihi: 5.12.2021 17:35

Şanlıurfa’da 1’inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 1’inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 1’inci kattan düşen 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Edilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evin damına çıkan 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da 1’inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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