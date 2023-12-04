Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 6 santimlik kesi ile by-pass ameliyatı yapıldı
Giriş Tarihi: 4.12.2023 12:06 Son Güncelleme: 4.12.2023 13:44

Şanlıurfa’da 6 santimlik kesi ile by-pass ameliyatı yapıldı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Doktorları 6 santimlik kesi ile BY-PASS ameliyatı yaptı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 6 santimlik kesi ile by-pass ameliyatı yapıldı

Normal şartlarda göğüs kafesi kesilerek yapılan BY-PASS ameliyatını, Şanlıurfa'da kalp damar cerrahi doktorları Doç. Dr. Mustafa Abanoz ve Opr. Dr. Arif Yasin Çakmak'tan oluşan ekip tarafından minimal invaziv yöntemi olarak bilinen küçük kesi ile yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Opr. Dr. Arif Yasin Çakmak, yapılan işlem hakkında şu ifadelere yer verdi;"65 yaşında erkek hastamız göğüs ağrısı ile hastanemize başvurdu. Kardiyolog arkadaşların yaptığı anjiyo sonrasında By-Pass kararı çıktı. Hastamızın hazırlıklarına başladık. Yapılan ileri tetkikler sonrasında, yeni bir teknik olan minimal invaziv yönteminin hastamız için doğru olduğunu düşündük. Bizde ameliyatını o şekilde planladık. Hastamızın göğüs kemiğini kesmeden sol taraftan kaburgaların arasından yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi yaparak, kalp ameliyatını başarılı bir şekilde tamamladık. Normalde tüm teknolojik gelişmeler her bölümde olduğu gibi kalp damar cerrahisinde de bypass ameliyatlarında da ilerleme kat etmektedir. Bu yeni yöntem halk arasında kapalı yöntem olarak bilinmektedir. Bu ameliyatları da hastanemizde başarıyla uyguladığımızı tüm halkımıza duyurmak istedik" dedi.

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Şanlıurfa’da 6 santimlik kesi ile by-pass ameliyatı yapıldı
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