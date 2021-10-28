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Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:14 Son Güncelleme: 28.10.2021 15:23

Şanlıurfa’da 9 adrese eş zamanlı operasyon

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 9 adrese eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa kent merkezinde şüpheli ve haklarında arama kararı bulunan 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte şüpheli ve suç unsuru tespit edilen aranan şahıslara yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. Operasonda 9 şüphelinin adresi belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 aranan şahıs ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 38 adet fişek, 49 adet pompalı tüfek kartuşu ve 4 adet pala ele geçirildi. 5 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Şanlıurfa’da 9 adrese eş zamanlı operasyon
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