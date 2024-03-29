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Giriş Tarihi: 29.3.2024 00:31 Son Güncelleme: 29.3.2024 01:12

Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybederek ağaca çarpan Samet Ejder (36) kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü Şanlıurfa Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Samet Ejder (36), bir süre sonra motosiklet hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yol kenarına savurulan Samet Ejder, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Ejder'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Samet Ejder burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samet Ejder'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı .

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Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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