Şanlıurfa’da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Ejder'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Samet Ejder burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samet Ejder'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı .