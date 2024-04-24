Şanlıurfa’da amca ve yeğenin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Büyük Topça Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 15 yaşında olduğu öğrenilen Canpolat Baran isimli çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu tarla sulamak için oluşturulan su dolu çukura düştü.

Canpolat Baran'ın suya düştüğünü gören 24 yaşındaki amca İdris Baran, yeğeni Canpolat'ı kurtarmak için girdiği çukurdan çıkamadı. Uzun süre amca ve yeğenden haber alamayan yakınları, tarlalarına gittiklerinde Canpolat Baran ile İdris Baran'ı su dolu çukurda hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü.

Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla çukurdan çıkarılan amca yeğen, özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde Canpolat Baran ve İdris Baran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.