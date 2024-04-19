Şanlıurfa’da aracın çarptığı yaya öldü

Çevre yolu istikametinden TOKİ istikametine doğru seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki Mehmet Ziya Oktay'a çarptı.

Kazaya karışan diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini kontrollerinde 42 yaşındaki Mehmet Ziya Oktay'ın hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden Mehmet Ziya Oktay'ın Cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.