Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da aranan 32 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:24 Son Güncelleme: 17.12.2023 12:31

Şanlıurfa’da aranan 32 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyon’da aranan 32 kişi yakalandı  Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli şahıs yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aranan 32 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 140 ekip, 450 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir Uygulaması" gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan aranan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs, 2 yıl 9 ay 22 gün cezası olan 1 şahıs ve 6 ay kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs olmak üzere; toplamda 32 şüpheli yakalanırken, 210 iş yeri ve 67 park ve bahçeler kontrol edildi. 3 bin 432 şahıs 938 araç sorgulanırken 11 araca toplam 87 bin 243 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 2 adet kesici ve delici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da aranan 32 kişi yakalandı
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