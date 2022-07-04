Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da askeri personeller izin dönüşü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.7.2022 21:51

Şanlıurfa'da askeri personeller izin dönüşü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da askeri personeller izin dönüşü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’da, askeri personellerin izin dönüşü yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Siirt'te görev yapan 2 uzman çavuş izin dönüşü otomobillerine tırın çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada askeri personellerden 1'i hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi
Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de yaralanan Uzman Çavuş Samet Kula 'yı (36) Birecik Devlet Hastanesine, M.A. Ç'yi ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Uzman Çavuş Samet Kula hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Samet Kula'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. M.A.Ç'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Emekli zammı netleşti! Memur ve emekli maaş zammı ile en düşük memur ve emekli zammı ortaya çıktı! İşte yeni temmuz maaşları
SSK Bağkur 2022 Emekli zammı ne kadar ve kaç TL? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları netleşti!
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? Zamlı Emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Emekli Temmuz Zammı
Sigara zammı güncel fiyat listesi: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Sigara fiyatları güncel son durum: Sigaraya zam mı geldi? 4 Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düşecek mi, indirim geldi mi? 4 Temmuz 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den heyecanlandıran EYT açıklaması: Bu yılın sonuna kadar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da askeri personeller izin dönüşü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA