Şanlıurfa’da askeri personeller izin dönüşü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Siirt'te görev yapan 2 uzman çavuş izin dönüşü otomobillerine tırın çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada askeri personellerden 1'i hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi

Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de yaralanan Uzman Çavuş Samet Kula 'yı (36) Birecik Devlet Hastanesine, M.A. Ç'yi ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Uzman Çavuş Samet Kula hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Samet Kula'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. M.A.Ç'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.