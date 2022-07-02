Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda 27 yaşındaki İbrahim M. aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim M., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.