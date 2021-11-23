Şanlıurfa’da bıçaklı kavga

Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Bahçivan İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bahçivan İş Merkezi önünde 2 arkadaş arasında tartışma çıktı, Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Abdulkadir D. (17) bıçakla bacağından yaralandı.
Bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli ise olay yerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak polis merkezine götürüldü.