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Giriş Tarihi: 23.11.2021 20:49

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga

Şanlıurfa’da iki arkadaş arasında meydana gelen kavga da 1 kişi bıçakla yaralandı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Bahçivan İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bahçivan İş Merkezi önünde 2 arkadaş arasında tartışma çıktı, Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Abdulkadir D. (17) bıçakla bacağından yaralandı.

Bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli ise olay yerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga
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