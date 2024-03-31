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Giriş Tarihi: 31.3.2024 00:43

Şanlıurfa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 kişi yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iki çocuk arasında çıkan tartışmaya 2 ailenin büyükleri de dâhil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken bıçakla yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 kişi yaralandı
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