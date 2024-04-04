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Giriş Tarihi: 4.4.2024 22:19 Son Güncelleme: 4.4.2024 22:29

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yüksek gerilimli elektrik direğine çıkan (17) Mehmet Ali Aksoy hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Demirli Mahallesinde meydana geldi Mehmet ali Aksoy inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak arızayı onarmaya çalıştı. Aksoy daha sonra akıma kapılarak ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik şirketi görevlileri geldi.

Direkte asılı kalan Mehmet Ali Aksoy, ekipler tarafından indirilerek Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Aksoy, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mehmet ali Aksoy'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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