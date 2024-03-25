Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yolboyu kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Hasan Doğan'ın (40) kullandığı otomobil ile Kasım H.'nin kullandığı beton mikseri çarpıştı. Kazada devrilerek sürüklenen beton mikseri ise karşı yönden gelen Osman Y.'nin kullandığı otomobile çarptı. Meyana gelen kazada, Hasan Doğan, Kasım H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Doğan'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.