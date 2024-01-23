Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolunun 30. Kilometresinde bulunan Şenocak kavşağında meydana geldi. Otomobil seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen TIR'a yandan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Mehmet Sümer, Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü Yusuf Çeçen gözaltına alındı.