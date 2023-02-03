Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da feci ölüm: Cam balkon takarken akıma kapılıp öldü!
Giriş Tarihi: 3.2.2023 17:11

Şanlıurfa'da feci ölüm: Cam balkon takarken akıma kapılıp öldü!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir daireye cam balkon takarken elektrik akımına kapılan Muhammet Nahsen Çiftçi (27), hayatını kaybetti.

DHA
Şanlıurfa’da feci ölüm: Cam balkon takarken akıma kapılıp öldü!

Olay, sabah saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Siyahgül Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Muhammet Nahsen Çiftçi, bir daireye cam balkon takarken, elindeki metal çubuk açıkta bulunan kabloya temas edince, akıma kapıldı. Yaralanan çiftçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Muhammet Nahsen Çiftçi'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ataşehir Belediyesi’ne dev yolsuzluk operasyonu! İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
Prof. Halil İnalcık 1990 yılında keşfetmişti: “İstanbul’un kapısı” Aydos Kalesi bugün açılıyor
SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Sol elim zavallı elim
AYM seçimlerini muhalefet mi kazandı?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale: Kemal Bey'in adaylığını onaylatmak için masa kuruldu ise onay makamı değiliz!
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Koç istedi Büyükekşi kırmadı
Milli Muharip Uçak’ta geri sayım! Kritik tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da feci ölüm: Cam balkon takarken akıma kapılıp öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA