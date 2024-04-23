Şanlıurfa’da firari cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Geçtiğimiz yıl 03.04.2023 tarihinde Viranşehir ilçesi Azadi Mahallesi'nde yaya olarak evine doğru giden A.A. kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay sonrası çalışma başlatan Viranşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kasten Öldürme" suçunun şüphelisi E.Y. (23) isimli şahsın yakalamasına yönelik düğmeye bastı. Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleriyle birlikte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, E.Y. (23) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlının saklandığı adreste yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 35 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri içim İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.