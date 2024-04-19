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Giriş Tarihi: 19.4.2024 12:13 Son Güncelleme: 19.4.2024 14:15

Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da göçük altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde eski hastane bölgesinde yapılan Bozova yatılı ilköğretim okulunun kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Meydana gelen Göçükte çalışan Mehmet Sinan Kubat (28) altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası göçük altında kalan Mehmet Sinan Kubat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükten çıkarılan işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü
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