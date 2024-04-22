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Giriş Tarihi: 22.4.2024 23:30 Son Güncelleme: 22.4.2024 23:30

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Kaza Birecik ilçesine bağlı Uğurcuk Mahallesi Baraj Yolu Kelaynak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ahmet Aydın D. yönetimindeki araç ile Mahmut K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki Mahmut Kılıç, Ahmet Aydın D., Bedriye K., Önder K., İbrahim Halil K. ve Hüseyin K. kişiler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mahmut Kılıç, Ahmet Aydın D., Bedriye K., Önder K., İbrahim Halil K. ve Hüseyin K. isimli kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
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