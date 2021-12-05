Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da inşaattan düşen alçı ustası hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.12.2021 18:22

Şanlıurfa’da inşaattan düşen alçı ustası hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da inşaattan düşen alçı ustası hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da inşaattan düşen alçı ustası hayatını kaybetti. Çalıştığı inşaat halindeki binanın 5’inci katındaki balkondan düşen alçı ustası Osman Çiçek (34) hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı, Maşuk Seyrantepe Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonuna alçı ören inşaat ustası Osman Çiçek, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Osman Çiçek'in düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Osman Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Milli Eğitim Şûrası'nda bir ilk! Öğrencinin teklifi kabul edildi
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da inşaattan düşen alçı ustası hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA