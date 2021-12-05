Şanlıurfa’da inşaattan düşen alçı ustası hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı, Maşuk Seyrantepe Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonuna alçı ören inşaat ustası Osman Çiçek, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Osman Çiçek'in düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Osman Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı