Şanlıurfa’da Jandarmadan 13 ilçede dev operasyon 60 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 60 şüpheli şahıs yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, 13 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu 13 ilçede belirlenen 36 adrese 656 Jandarma personeli ve 106 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, 25 kilogram skunk maddesi, 1 kilo 500 gram esrar maddesi, 25 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 23 adet uyuşturucu aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 111 adet tabanca mühimmatı, 57 adet av tüfeği kartuşu, 8 adet muhtelif şarjör, 300 paket kaçak sigara ve 36 adet sahte 100'lük banknot ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. Öte yandan jandarma ekipleri, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 24 şahsı da yakaladı.