Şanlıurfa’da kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar 32 yaşındaki Hüseyin Koç'a isabet etti. Ağır yaralanan Hüseyin Koç, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Koç'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirildi. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı