Şanlıurfa’da kaybolan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Anne Aynur K. ile birlikte tarlaya geldikten sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ahmet K. isimli çocuk için arama çalışması başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri, çalışmalarını tarlanın yakınlarında geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Yapılan çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada 5 yaşındaki Ahmet K.'nin cesedi DSİ Sulama kanalı içerisinde mazgala sıkışmış vaziyette cesedi bulundu. Kanaldan çıkarılan 5 yaşındaki Ahmet K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.