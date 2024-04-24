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Giriş Tarihi: 24.4.2024 21:58 Son Güncelleme: 24.4.2024 22:00

Şanlıurfa’da kaybolan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde annesiyle birlikte tarlaya giden ve daha sonra ortadan kaybolan Ahmet K.(5) isimli çocuğun cansız bedeni DSİ’ye ait sulama kanalında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaybolan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Anne Aynur K. ile birlikte tarlaya geldikten sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ahmet K. isimli çocuk için arama çalışması başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri, çalışmalarını tarlanın yakınlarında geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Yapılan çalışma sonucu, dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada 5 yaşındaki Ahmet K.'nin cesedi DSİ Sulama kanalı içerisinde mazgala sıkışmış vaziyette cesedi bulundu. Kanaldan çıkarılan 5 yaşındaki Ahmet K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da kaybolan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu
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