Şanlıurfa’da kayıp çocuğun DSİ sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Haliliye İlçesine bağlı İki ağız Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 7 yaşındaki Ömer Faruk Y. isimli çocuk arazide hayvan otlattığı esnada bir anda ortalıktan kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde geçen DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla sulama kanalındaki ızgarasına katılan 7 yaşındaki Ömer Faruk Y.'nin cansız bedenini çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin kayıp 7 yaşındaki Ömer Faruk K.'ye ait olduğu belirlendi. Ömer Faruk K.'nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.