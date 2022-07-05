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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 5.7.2022 12:21

Şanlıurfa'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı

Şanlıurfa’da dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Samet Kula’nın cenazesi, memleketi Sakarya’nın Adapazar ilçesine gönderildi. Aynı kazada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Akif C.’nın tedavisi ise sürüyor.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 55'inci kilometresinde dün meydana gelen kazada TIR ile içerisinde 2 uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Samet Kula ile Uzman Çavuş Mehmet Akif C. yaralandı. Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Akif C. ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şanlıurfa Adli Kurumunda otopsisi işlemleri tamamlanan Uzman Çavuş Samet Kula'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kula ile hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Mehmet Akif C.'nin Siirt'te görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya gittikleri öğrenildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı
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