Şanlıurfa’da kazada ölen uzman çavuş memleketine uğurlandı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 55'inci kilometresinde dün meydana gelen kazada TIR ile içerisinde 2 uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Samet Kula ile Uzman Çavuş Mehmet Akif C. yaralandı. Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Akif C. ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şanlıurfa Adli Kurumunda otopsisi işlemleri tamamlanan Uzman Çavuş Samet Kula'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kula ile hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Mehmet Akif C.'nin Siirt'te görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya gittikleri öğrenildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı