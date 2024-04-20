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Giriş Tarihi: 20.4.2024 14:50 Son Güncelleme: 20.4.2024 15:41

Şanlıurfa’da konteyner yangını... Sanayi esnaf hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bağ evinde çıkan yangında konteynerde kalan sanayi esnafı hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da konteyner yangını... Sanayi esnaf hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Sancak mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Evren sanayi sitesinde esnaflık yapan Şakir Topçu (40), gece geç saatlerinde Karaköprü ilçesinde bulunan bağ evine gitti.

Topçu, bağ evinin içerisinde bulunan konteynerde kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek konteynerin önünde bulunan aracına sıçradı.

Yanan araç ve konteyneri gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Konteynerin içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede Sanayi Esnafı Şakir Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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Şanlıurfa’da konteyner yangını... Sanayi esnaf hayatını kaybetti
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