Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kuzenler öldürülmüştü: Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 12:18 Son Güncelleme: 11.11.2022 12:20

Şanlıurfa'da kuzenler öldürülmüştü: Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Suruç ilçesinde Cihan Kayhan (32) ile kuzeni Mehmet Kayhan'ın (25), husumetli aileleri barıştırmak için aracı oldukları, tarafların bir araya geldiği sırada yaşanan silahlı kavgada öldürüldükleri ortaya çıktı...

DHA
Şanlıurfa’da kuzenler öldürülmüştü: Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Suruç ilçesi Aligör Caddesi'nde, 7 Kasım'da seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin (16) kullandığı at arabası ile İbrahim Altay yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı, K.Ş. otomobildeki kişilerce dövüldü. K.Ş.'nin durumu yakınlarına anlatması ile Şimşek ve Altay aileleri, kazadan bir gün sonra Demokrasi Caddesi'nde buluştu. Burada, barış için bir araya gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

İKİSİ DE SAĞLIKÇI
Bu sırada kimin ateşlediğinin bilinmediği tabancadan çıkan kurşunlar, İbrahim Altay'a, barıştırmak için aracılık yapan hastane bilgi işlem personeli Mehmet Kayhan'a ve kuzeni fizyoterapist Cihan Kayhan'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kuzen, hayatını kaybetti. İbrahim Altay'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN PAYLAŞIM
Mehmet ile Cihan Kayhan'ın cenazeleri Suruç'ta toprağa verilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da sosyal medya hesabından, "Ezelden ebede dost ve akraba olduğumuz Kayhan ailesinden iki genç kardeşimiz Mehmet ve Cihan kardeşlerimizin yaşanan üzücü, yıkıcı ve kırıcı olaydan dolayı aramızdan ayrılışları bizleri derinden yaralamıştır. Her iki gencimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanların merakla beklediği haber!
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle
90 bin taşerona kadro 11 Kasım 2022 son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
MasterChef eleme adayları kim oldu, potaya kim girdi? 10 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
EYT, asgari ücret, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri verdi
SON DAKİKA HABERİ! AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı
Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo yeni adresi için olay ipucunu verdi! Futbolseverler için rüya transfer gerçek oluyor…
Altın fiyatları için Fed rüzgarı! 2022'nin zirvesi geldi: ABD enflasyon verisi sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kuzenler öldürülmüştü: Vahşetin sebebi ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA