Şanlıurfa’da otomobil yol çalışması yapan işçilere çarptı! 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen çevre yolunda çalışma yapan 3 işçiye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mehmet G (50), Murat K (48). ve İdris A (27), ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet G. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.