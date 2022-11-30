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Giriş Tarihi: 30.11.2022 19:03 Son Güncelleme: 30.11.2022 19:11

Şanlıurfa'da otomobil yol çalışması yapan işçilere çarptı! 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin yol çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil yol çalışması yapan işçilere çarptı! 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen çevre yolunda çalışma yapan 3 işçiye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mehmet G (50), Murat K (48). ve İdris A (27), ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet G. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da otomobil yol çalışması yapan işçilere çarptı! 3 yaralı
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