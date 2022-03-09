Şanlıurfa’da polise silahlı saldırı: 2 şehit

Şanlıurfa'da takip ettikleri şüphelinin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memuru kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamayarak şehit oldu. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen bir çalışma kapsamında, takibe alınan şüpheli bir kişi OSM kavşağında fark etttiği polis ekibine silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir Binici, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, Cemal Bozkurt ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki polis memuru da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Polis, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için bölgede operasyonlara başladı.