Şanlıurfa’da polisten şok denetim: 18 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre; suç ve suçlularla mücadele, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü iftardan sonra şok uygulama yaparak 121 motosiklet ile 1974 araç ve 13 bin 448 şahsı didik didik aradı.

Şehrin belirli bölgelerinde görev alarak uygulama yapan Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araçları durdurdu. Trafik ekiplerince sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken yolcu konumundaki şahıslar ise asayiş ekiplerince Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi.

18 GÖZALTI

Araçları da sorgulayan ekipler çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 şüpheliyi gözaltına alırken 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gece yarısına kadar devam eden uygulamalar sabaha karşı da belirli bölgelerde devam edecek.