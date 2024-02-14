Şanlıurfa’da sağanak: Okullar 1 gün tatil edildi!

Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi...