Şanlıurfa’da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Olay Viranşehir ilçesine bağlı Uğur Boran Caddesi Kışla mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 22 yaşındaki Ömer Faruk İşcan, silahla vurularak kanlar içerisinde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan İşcan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşcan'ı cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri İşcan'ın ölümüne neden olan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.